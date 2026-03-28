Прием граждан с участием федерального инспектора Попова прошел в Калининградской области

Прием граждан с участием руководителя приемной президента РФ Владимира Попова прошел в Черняховске Калининградской области. Об этом сообщили «Государственные новости» .

В обсуждении обращений также приняли участие глава округа Виктор Вобликов и прокурор города Максим Потапов.

На встрече были затронуты вопросы модернизации уличного освещения, капитального ремонта кровель многоквартирных домов, а также организации летнего отдыха для детей бойцов СВО. Кроме того, участники обсудили развитие пассажирских перевозок и ремонта сельского дома культуры.