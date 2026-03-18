Прибыль научных центров в Нижегородской области превысила 3,4 млрд рублей по итогам 2025 года

Сальдированный финансовый результат научных организаций Нижегородской области по итогам 2025 года составил более 3,4 миллиарда рублей, что на 22,3% превышает показатель предыдущего года. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на Нижегородстат.

Соответствующий показатель является одной из основных характеристик финансового состояния организаций и отражает разницу между полученной прибылью и убытками за определенный период. Положительное значение свидетельствует о завершении периода с прибылью, отрицательное — о наличии убытков.

Для Нижегородской области сальдированный финансовый результат особенно важен, поскольку демонстрирует «финансовое здоровье» и эффективность работы местных научных учреждений, а также уровень их успешности в сфере исследований и разработок, добавило НИА «Нижний Новгород».