Президент ТПП Тулы Шестаков подчеркнул важность обучения и развития в любом возрасте

Президент Тульской Торгово-промышленной палаты Андрей Шестаков поделился своими мыслями о городе, работе и людях. Он рассказал о своем детстве, жизненных ценностях и счастье в беседе с «ТСН24» .

Андрей Александрович уверен, что самое главное в жизни — никого не винить в своих неудачах, а за удачи не забывать благодарить. Он считает, что счастье — это не про деньги, а про жизнь, здоровье, семью и интересную работу.

«Для меня счастье — это, во-первых, жизнь. Жизнь — это большое счастье. Быть здоровым человеком — это большое счастье. Семья и интересная работа — это тоже счастье», — говорит он.

Андрей Шестаков также подчеркнул важность обучения и развития в любом возрасте. Он уверен, что изменения к лучшему начинаются, когда больше трети коллектива — позитивные люди.

В 2021 году Андрей Александрович был избран президентом Союза «Тульская торгово-промышленная палата» и теперь активно занимается защитой интересов тульского бизнеса и поддержкой предпринимательства. Он подчеркнул, что палата является мостиком между бизнесом и властью, но ближе к бизнесу.

«Мы являемся мостиком между бизнесом и властью, но ближе к бизнесу. Мы защищаем интересы бизнеса, и с нами считаются», — утверждает он.