Президент InfoWatch Касперская отметила, что ИИ хорошо подходит для предотвращения несчастных случаев

Искусственный интеллект активно внедряется в различные области. Президент группы компаний InfoWatch и председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская рассказала, где ИИ приносит реальную пользу, а где его применение нецелесообразно. Об этом написал KP.RU .

Касперская отметила, что ИИ отлично подходит для предотвращения несчастных случаев, например, может отслеживать, если человек зашел в запрещенную зону. В сельском хозяйстве технологии анализируют общую ситуацию и рекомендуют оптимальные объемы полива и удобрений, а также помогают в борьбе с вредителями.

Однако в сферах, где важен человеческий фактор, ИИ не может полностью заменить людей. Попытки использовать технологии там, где нужна интуиция и опыт, часто приводят к ошибкам.

Эксперт подчеркнула, что сам по себе ИИ не представляет угрозы. Главное — следить, кто и с какой целью использует эти технологии. Ранее Касперская отмечала, что опасно применять ИИ в образовании детей, опасаясь, что из-за нейросетей есть риск вырастить поколение «абсолютных идиотов».