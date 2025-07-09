Президент «Алкопро» Московский отметил, что роста продаж спиртных напитков ждать не стоит

В первой половине 2025 года в России зафиксировано сокращение производства алкоголя. Согласно информации, предоставленной KP.RU Росалкогольтабакконтролем, за шесть месяцев общий объем выпущенной алкогольной продукции снизился на 16%, достигнув отметки в 739 миллионов литров. Это минимальный показатель с 2017 года.

Однако, как отметил президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский, последние месяцы демонстрируют тенденцию к стабилизации ситуации. Во втором квартале производство алкоголя увеличилось по сравнению с первым кварталом.

По словам эксперта, на сокращение производства крепких напитков, включая водку и коньяк, оказывает влияние повышение минимальных розничных цен. Если ранее рост цен составлял около 7%, то в начале 2025 года МРЦ были увеличены на 17%. В результате этого спрос на спиртное снизился.

«В нынешней экономической ситуации заметного роста продаж спиртного ожидать не стоит, а значит и роста производства тоже. Наблюдается потребительский пессимизм в отношении всех категорий товаров и услуг – люди стали меньше тратить», – подчеркнул Московский.