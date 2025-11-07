Преступность в Санкт-Петербурге снизилась более чем на 5% за 9 месяцев 2025 года

За первые девять месяцев 2025 года уровень преступности в Санкт-Петербурге уменьшился. Согласно данным Петростата, зарегистрировано 45 848 преступлений, что на 5,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом написал телеканал «Санкт-Петербург».