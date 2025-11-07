Преступность в Санкт-Петербурге снизилась более чем на 5% за 9 месяцев 2025 года

За первые девять месяцев 2025 года уровень преступности в Санкт-Петербурге уменьшился. Согласно данным Петростата, зарегистрировано 45 848 преступлений, что на 5,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом написал телеканал «Санкт-Петербург».
Количество тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 1,7%, составив 16 тысяч случаев или 35,9% от общего числа. Среди наиболее частых преступлений — мошенничество (15,2 тысячи случаев) и кражи (12 тысяч случаев). Также зарегистрировано 116 убийств и 34 изнасилования.
Преступность в экономической сфере снизилась на 5,5%, достигнув 2 865 случаев.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте