Преподаватель «Синергии» Горбаченко указал на активное развитие киберспортивных клубов в РФ
Преподаватель факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Александр Горбаченко в беседе с ИА НСН заявил, что в России активно развивается рынок компьютерных клубов.
По словам эксперта, сейчас в стране работают свыше 2,5 тысячи подобных организаций. Геймеры приходят, чтобы приятно провести время и отточить навыки, добавил специалист.
Он также отметил, что популярность киберспортивных клубов связана с ростом стоимости ПК. Кроме того, посетители получают возможность принять участие в соревнованиях и зарядиться хорошим настроением.
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