Преподаватель «Синергии» Горбаченко указал на активное развитие киберспортивных клубов в РФ

Преподаватель факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Александр Горбаченко в беседе с ИА НСН заявил, что в России активно развивается рынок компьютерных клубов.

По словам эксперта, сейчас в стране работают свыше 2,5 тысячи подобных организаций. Геймеры приходят, чтобы приятно провести время и отточить навыки, добавил специалист.

Он также отметил, что популярность киберспортивных клубов связана с ростом стоимости ПК. Кроме того, посетители получают возможность принять участие в соревнованиях и зарядиться хорошим настроением.