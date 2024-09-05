Преподаватель Шутов: мошенники крадут данные директоров для обмана в школьных чатах

С началом учебного года активизировались и мошенники. Они крадут данные директоров школ и руководителей детских садов с целью обмана в школьных чатах, сообщил преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов в беседе с RT.

По словам эксперта, злоумышленники получают доступ к личным данным пользователя через фейковые ссылки. У них появляются списки всех контактов, после этого создаются новые чаты или используются уже существующие.

Там мошенники могут размещать информацию о сборе средств на школьные нужды, отправлять приглашения пройти опрос и другое, отметил Шутов.