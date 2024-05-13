Преподаватель Шутов: хакеры могут получить доступ к гаджету через взлом Wi-Fi-роутера | 360°

Общество 13 мая 2024, 10:27 Преподаватель Шутов: хакеры могут получить доступ к гаджету через взлом Wi-Fi-роутера

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Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов рассказал о последствиях взлома Wi-Fi-роутера. Хакеры могут использовать данную схему для сокрытия противоправных действий, отметил эксперт в беседе с RT.

В таком случае сигнал проходит через несколько устройств, благодаря чему злоумышленник остается анонимным, пояснил специалист. Еще один вариант — организация DDOS-атак.

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Кроме того, взломанный маршрутизатор открывает доступ к информации на ноутбуке или смартфоне. Под угрозой окажутся передаваемые через Сеть банковские данные и переписки, добавил Шутов.