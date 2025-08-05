Преподаватель Шнайдер призвала создать сбалансированное расписание при подготовке к ЕГЭ

Преподаватель литературы онлайн-школы Юлия Шнайдер поделилась с NEWS.ru рекомендациями по подготовке школьников к единому государственному экзамену. Одним из ключевых моментов является создание сбалансированного расписания, которое учитывает не только учебные часы, но и период восстановления сил, а также личные интересы ученика.

Шнайдер подчеркивает, что подготовка к ЕГЭ требует систематического подхода и лучше начинать заранее, используя летние месяцы для постепенного освоения материала. Важно сочетать обучение с активным отдыхом и увлечениями, что позволит избежать стресса и обеспечит плавный вход в новый учебный год.

Также эксперт советует уделять особое внимание развитию аналитического мышления через чтение классической и современной литературы, стимулируя обсуждение прочитанного с ребенком. Главное здесь — учитывать предпочтения подростка, чтобы поддерживать интерес и мотивацию к обучению.