Преподаватель Серегин посоветовал бороться со школьным буллингом с помощью архитектурного дизайна

Преподаватель онлайн-магистратуры «Педагогический дизайн» НИУ ВШЭ и руководитель Лаборатории управления школой Института образования Константин Серегин рассказал URA.RU о том, как архитектурный дизайн может помочь в борьбе с буллингом и повысить безопасность учеников.

По словам эксперта, продуманная планировка здания помогает снизить травматизм и создать психологически комфортную среду. «Даже такие детали, как использование нескользких покрытий вместо керамогранита или установка перегородок в санузлах, напрямую отражаются на самочувствии и безопасности учеников», — отметил Серегин.

Особое внимание стоит уделять зонам риска буллинга — гардеробам, санузлам и подлестничным пространствам. Их можно сделать более безопасными за счет перегородок, открытых планировок и повышенной обзорности. Это снижает вероятность скрытой съемки, шантажа и травли.