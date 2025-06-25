Преподаватель РТУ МИРЭА Золотарева предупредила о вреде луковичных цветов для животных

Старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева поделилась информацией о потенциальной опасности луковичных цветов для домашних животных. Об этом сообщила « Газета.ru ».

По словам эксперта, тюльпаны, нарциссы и гиацинты содержат алкалоиды, которые могут привести к серьезному отравлению при попадании в желудочно-кишечный тракт питомца.

«В зоне риска находятся щенки и котята, чей организм не может справиться с воздействием алкалоидов», — пояснила специалист.

Он также отметила, что некоторые токсины остаются активными даже после того, как растения высыхают. Если животное проглотило такой цветок, стоит обратиться к ветеринару, добавил RT.