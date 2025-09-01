Преподаватель РТУ МИРЭА Деревлев предупредил об опасности хранения телефона под подушкой

Старший преподаватель кафедры практической и прикладной информатики РТУ МИРЭА Глеб Деревлев рассказал « Газете.ru », почему не стоит спать с телефоном под подушкой.

По его словам, при эксплуатации смартфона и его зарядке выделяется значительное количество тепла. Находясь под подушкой, устройство испытывает затруднения с отводом энергии, что усиливает перегрев. Это негативно сказывается на работоспособности гаджета и крайне опасно для аккумулятора, который может стать источником пожара.

«Повышается риск воспламенения устройства, вызванный перегревом и коротким замыканием, особенно если устройство в этот момент заряжается», — заявил эксперт.

Он также добавил, что при продолжительной работе в ненормированном режиме аккумулятор может вздуться, испортив устройство.