Преподаватель Левин: «свободный» год после школы поможет восстановить силы и научиться самоорганизации

Преподаватель и художник Михаил Левин рассказал, как поддержать ребенка, не поступившего в вуз. Настрой подростка во многом зависит от реакции родителей, отметил эксперт в беседе с « Газетой.ru ».

Он посоветовал взрослым принять факт перерыва в учебе и оценить данный период с точки зрения возможностей.

«Изучите все доступные сценарии, обсудите их с ребенком и выберите те, которые вписываются в вашу общую картину мира», — отметил эксперт.

По его словам, «свободный» год после школы поможет восстановить силы и эмоциональное состояние. Кроме того, подросток сможет научиться самоорганизации и получит навыки преодоления трудностей.