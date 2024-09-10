Преподаватель Левин: «свободный» год после школы поможет восстановить силы и научиться самоорганизации
Преподаватель и художник Михаил Левин рассказал, как поддержать ребенка, не поступившего в вуз. Настрой подростка во многом зависит от реакции родителей, отметил эксперт в беседе с «Газетой.ru».
Он посоветовал взрослым принять факт перерыва в учебе и оценить данный период с точки зрения возможностей.
«Изучите все доступные сценарии, обсудите их с ребенком и выберите те, которые вписываются в вашу общую картину мира», — отметил эксперт.
По его словам, «свободный» год после школы поможет восстановить силы и эмоциональное состояние. Кроме того, подросток сможет научиться самоорганизации и получит навыки преодоления трудностей.
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