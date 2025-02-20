Преподаватель Левин: музеи с VR-технологией помогут увлечь ребенка искусством
Михаил Левин, директор программ высшего образования Университета креативных индустрий Universal University, предложил несколько идей, как заинтересовать ребенка искусством. Об этом сообщила «Газета.ru».
Левин рекомендовал использовать современные технологии, чтобы вовлечь подростков в творческий процесс. Например, можно предложить создавать контент с помощью смартфонов: записывать видеообзоры или составлять коллажи из понравившихся художественных работ.
Кроме того, эксперт посоветовал посещать музеи современного искусства, стрит-арта или экспозиции, посвященные известным личностям. По словам преподавателя, увлечь ребенка искусством помогут учреждения, где используются технологии дополненной или виртуальной реальности, позволяющие интерактивно взаимодействовать с экспонатами, добавил RT.