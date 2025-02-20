Преподаватель Левин: музеи с VR-технологией помогут увлечь ребенка искусством

Михаил Левин, директор программ высшего образования Университета креативных индустрий Universal University, предложил несколько идей, как заинтересовать ребенка искусством. Об этом сообщила « Газета.ru ».

Левин рекомендовал использовать современные технологии, чтобы вовлечь подростков в творческий процесс. Например, можно предложить создавать контент с помощью смартфонов: записывать видеообзоры или составлять коллажи из понравившихся художественных работ.

Кроме того, эксперт посоветовал посещать музеи современного искусства, стрит-арта или экспозиции, посвященные известным личностям. По словам преподавателя, увлечь ребенка искусством помогут учреждения, где используются технологии дополненной или виртуальной реальности, позволяющие интерактивно взаимодействовать с экспонатами, добавил RT.