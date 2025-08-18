Преподаватель Ласковская раскритиковала идею об отмене домашних заданий в школе

Вопрос об отмене домашних заданий в школах не теряет актуальности. В беседе с aif.ru мнение высказала преподаватель русского языка и литературы Оксана Ласковская.

По ее словам, домашние задания — важная составляющая учебного процесса.

«Что такое домашние работы? Когда ты сам закрепляешь пройденное и получаешь настоящие навыки. Другого способа сделать это нет», — отметила эксперт.

Как пояснила Ласковская, в классе ученик действует под контролем педагога, что создает видимость полного понимания темы. Истинный уровень освоения материала становится ясен при самостоятельном выполнении заданий без подсказок, добавило Ura.ru.