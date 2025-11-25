Преподаватель Кирбирева призвала СМИ и артистов отказаться от мата

Преподаватель экономической теории Катерина Кирбирева высказалась об использовании обсценной лексики. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

Специалист подчеркнула важность высокого стандарта поведения для представителей творческих профессий и журналистов.

«Люди, которые несут информацию в массы, должны поднимать уровень общества», — заявила эксперт.

Как пояснила Кирбирева, использование ненормативной лексики на телевидении, радио и в кинематографе неизбежно приведет к снижению культурных норм и популяризации сквернословия даже в образовательных учреждениях и общественных пространствах.