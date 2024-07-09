Преподаватель ГУП Антипова: плавание с поднятой головой грозит зажимом шейных позвонков

Плавать с поднятой головой опасно, это может спровоцировать появление зажимов в области шеи и плечевого пояса. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения Елена Антипова в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, при запрокидывании головы наверх идет неравномерная нагрузка на тело. Из-за этого нарушается кровоснабжение, что также приводит к головным болям, дискомфорту в пояснице и области тазобедренного и коленного суставов, сообщил сайт 7Дней.

Во время плавания лицо должно находиться в воде, а тело полностью в горизонтальном положении, отметила Антипова.