Преподаватель Бутарная: уничтожение листов с изложенными на них мыслями поможет «перезагрузить» разум

Преподаватель Симуляционного центра Нелли Бутарная рассказала о методе, который помогает «перезагрузить» разум. Об этом сообщило РИАМО.

По словам эксперта, суть упражнения заключается в изложении всех своих мыслей на бумаге. Задумываться о стилистике, орфографии и объеме сочинения не стоит.

«Затем на несколько секунд закройте глаза, отложите в сторону записи, а потом порвите их, не читая», — добавила специалист

Данный способ позволяет сосредоточиться на чем-то основном, не отвлекаясь на сторонние размышления, пояснила Бутарная.

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