«Премия за скорость». В ОП предложили эффективную стимуляцию рождаемости

Удвоение материнского капитала при рождении второго ребенка в течение трех лет после первого может стать действенным стимулом для улучшения рождаемости в стране. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС председатель комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
«Я бы предложил ввести так называемую премию за скорость — удвоить материнский капитал, если в семье появился второй ребенок в течение трех лет после рождения первого», — заявил Рыбальченко.
Когда большая часть маткапитала платится при появлении первенца, у семьи меньше мотивации для рождения второго ребенка. Со вторым и каждым последующим увеличиваются обязанности и семье нужно помогать, считает член ОП.
Ранее в Госдуме предложили увеличить маткапитал за рождение первенца до 24 лет. Мера не только станет дополнительной поддержкой молодым семьям, но и простимулирует более раннее рождение детей.
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