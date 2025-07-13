«Премия за скорость». В ОП предложили эффективную стимуляцию рождаемости

Удвоение материнского капитала при рождении второго ребенка в течение трех лет после первого может стать действенным стимулом для улучшения рождаемости в стране. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС председатель комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

«Я бы предложил ввести так называемую премию за скорость — удвоить материнский капитал, если в семье появился второй ребенок в течение трех лет после рождения первого», — заявил Рыбальченко.

Когда большая часть маткапитала платится при появлении первенца, у семьи меньше мотивации для рождения второго ребенка. Со вторым и каждым последующим увеличиваются обязанности и семье нужно помогать, считает член ОП.

Ранее в Госдуме предложили увеличить маткапитал за рождение первенца до 24 лет. Мера не только станет дополнительной поддержкой молодым семьям, но и простимулирует более раннее рождение детей.