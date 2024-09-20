Представители теробороны Белгородской области попросили власти региона разобраться с проблемой отсутствия выплат

Представители теробороны одного из приграничных поселков Белгородской области рассказали, что не получили положенные выплаты за несколько месяцев. Они обратились к властям с просьбой разобраться в ситуации, сообщил сайт «Страсти».

Людям из теробороны должны платить 150 рублей в час. Деньги они получили только за период с мая по июнь. По их словам, за апрель, июль и август с ними до сих пор не рассчитались.

Отмечается, что работники уже отправили письмо губернатору региона с просьбой решить их проблему.