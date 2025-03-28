Представители Роспотребнадзора сообщили о нарушениях со стороны производителей специй

Недобросовестные производители приправ снижают качество своей продукции, заменяя ингредиенты и нарушая технологии производства. В интервью радио Sputnik председатель Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов рассказал о нарушениях со стороны производителей специй.

По словам эксперта, многие компании в попытке сэкономить начинают использовать некачественное сырье и снижать стандарты производства из-за ограничений на проверки. Роскачество обнаружило отклонения в более чем половине образцов перца, включая наличие посторонних примесей и пестицидов.

Павлов также отметил проблемы с идентификацией паприки и корицы. Паприка не всегда содержит достаточное количество капсаицина, что указывает на подмену сырья. Корица часто заменяется кассией, которая хоть и похожа по свойствам, но менее качественна.

Российский рынок специй оценивается в миллиарды рублей, и недобросовестные предприниматели успешно продают фальсификат, увеличивая свою прибыль. Это ставит честные компании в неравное положение, подчеркнул эксперт.