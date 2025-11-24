Представители Роскачества посоветовали покупать алкоголь на Новый год тех брендов, к которым есть доверие

Жители Москвы начали готовиться к новогодним праздникам с раннего срока. Многие уже сейчас закупаются алкоголем для главного торжества года. Однако при покупке спиртных напитков всегда есть риск столкнуться с некачественной или поддельной продукцией, написал Life.ru .

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал во время мероприятия «Винный Салон», посвященного исследованию «Винный гид России» 2025–2026, как не ошибиться в выборе алкоголя.

Протасов отметил, что благодаря эффективной системе прослеживания доля контрафактного и паленого алкоголя в России значительно снижается. Он посоветовал ориентироваться на бренды, которым потребители доверяют.

«Смотрите наши исследования Роскачества алкогольных сегментов — они четко показывают те бренды и тех производителей, продукции которых можно доверять. Если что, спрашивайте нас, мы порекомендуем, даже в новогоднюю ночь», — подчеркнул Протасов.