Представители организации «Отцы рядом» предложили изменить правила развода

Общественники из организации «Отцы рядом» обратились к главе комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной с инициативой закрепить понятие «интересы ребенка». Председатель объединения Иван Курбаков считает, что это поможет устранить правовую неопределенность при разводе родителей, написал сайт Life .

«Отсутствие конкретики в правовых документах создает проблемы для исполнения судебных решений. Из-за этого возникают дисбаланс прав и обязанностей родителей и нарушения детской психики», — заявили общественники.

По мнению «Отцов рядом», развод не должен влиять на права ребенка общаться с обоими родителями. Но когда один из родителей препятствует этому общению, суд учитывает мнение ребенка. Однако общественники считают, что мнение детей субъективно, поэтому они предложили заменить понятие «мнение» четким определением «интересов ребенка», которое подразумевает его всестороннее развитие: физическое, эмоциональное, социальное, творческое, духовное и нравственное.

Инициатива позволит определить, какие интересы ребенка нужно учитывать в первую очередь при разводе. Это также поможет избежать манипуляций со стороны одного из родителей.