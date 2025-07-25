Представители Mars выразили сожаление по поводу прекращения поставок сладостей в X5

Представители Mars высказали мнение о решении X5 Group отказаться от отгрузки продукции. Руководство компании выразило сожаление из-за отказа ретейлера продавать батончики Snickers и Twix, сообщил News.ru.
В организации подчеркнули важность многолетнего сотрудничества и стремление найти взаимовыгодное решение.
«Мы сожалеем о таком шаге со стороны наших партнеров и при этом благодарны X5 за многолетние плодотворные отношения, сложившиеся между нами», — заявили в Mars.
Ранее X5 Group сообщил об остановке отгрузок продукции Mars в магазины «Пятерочка» и «Перекресток», объяснив это несоответствием предложенных условий принципам справедливого ценообразования.
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