Представитель ВТБ Горшков: в 2024 году рынок сбережений физлиц в России может достигнуть более 56 трлн рублей

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков сообщил, что в этом году рынок сбережений физлиц в России может достигнуть 56,3 триллиона рублей. Об этом написали «Известия» .

Как уточнил эксперт, эта цифра, при правильных подсчетах, станет новым рекордом сегмента. В конце года средняя ставка привлечения по депозитам достигнет почти 18%.

Общий объем сбережений в нацвалюте в России в конце года составит прирост около 29%, тогда как годом ранее эта цифра была равна 26%, отметил Горшков в рамках FINOPOLIS 2024.