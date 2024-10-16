Представитель ВТБ Горшков: в 2024 году рынок сбережений физлиц в России может достигнуть более 56 трлн рублей
Заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков сообщил, что в этом году рынок сбережений физлиц в России может достигнуть 56,3 триллиона рублей. Об этом написали «Известия».
Как уточнил эксперт, эта цифра, при правильных подсчетах, станет новым рекордом сегмента. В конце года средняя ставка привлечения по депозитам достигнет почти 18%.
Общий объем сбережений в нацвалюте в России в конце года составит прирост около 29%, тогда как годом ранее эта цифра была равна 26%, отметил Горшков в рамках FINOPOLIS 2024.
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