Представитель ВШЭ Остапкович: возвращение брендов позитивно скажется на конкуренции

Директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович в разговоре с изданием «Вслух.ру» выразил мнение, что возвращение зарубежных компаний на российский рынок после изменения политической ситуации может позитивно сказаться на конкуренции и, соответственно, на ценовой политике.

Он напомнил, что увеличение ассортимента товаров и услуг на рынке стимулирует конкуренцию, что в конечном итоге приводит к снижению цен и улучшению качества продукции.

Остапкович также подчеркнул, что усиление конкуренции особенно важно в условиях высокого инфляционного давления, с которым сталкивается экономика России, написал «ФедералПресс».