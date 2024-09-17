Представитель сервиса «Работа.ру» Ветерков: государство строго контролирует соблюдение трудовых прав подростков
Заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков в беседе с ИА НСН рассказал, что власти строго контролируют соблюдение трудовых прав подростков в стране.
По словам эксперта, работа подростка не должна вредить его учебе и здоровью.
«Риск того, что вас либо заставят работать больше положенного, либо обманут с оплатой при заключенном договоре достаточно низок», — сказал эксперт.
Ранее «Известия» сообщали, что за последние полгода российские компании отправили более трех миллионов приглашений на трудоустройство молодым людям в возрасте от 14 до 18 лет.
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