Представитель сервиса «Работа.ру» Ветерков: государство строго контролирует соблюдение трудовых прав подростков

Заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков в беседе с ИА НСН рассказал, что власти строго контролируют соблюдение трудовых прав подростков в стране.

По словам эксперта, работа подростка не должна вредить его учебе и здоровью.

«Риск того, что вас либо заставят работать больше положенного, либо обманут с оплатой при заключенном договоре достаточно низок», — сказал эксперт.

Ранее «Известия» сообщали, что за последние полгода российские компании отправили более трех миллионов приглашений на трудоустройство молодым людям в возрасте от 14 до 18 лет.