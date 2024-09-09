Представитель СДМ-Банка Андрюшкин: финансово грамотные люди избегают спонтанных покупок

Заместитель председателя правления СДМ-Банка по клиентской работе Вячеслав Андрюшкин в разговоре RuNews24.ru назвал правила, которые используют в своей жизни финансово грамотные люди.

В первую очередь эксперт отметил, что люди с финансовой грамотностью тщательно планируют свои расходы и доходы. Например, когда речь идет о необязательных покупках, они могут отложить их до лучших времен.

«Особенно это касается тех случаев, когда покупки не носят фундаментальный характер, например, квартиры, машины, дачи и так далее», — пояснил Андрюшкин.

Финансово грамотные люди не едут в путешествие за кредитные деньги и избегают спонтанных покупок. К финансовой грамотности относится и умеренная экономия.

Эксперт привел в пример случай, когда человек уезжает в отпуск или по делам. Ему следует поинтересоваться, предусмотрена ли система заморозки абонемента в спорт-зале на пару недель. Таким образом он может отсрочить следующую покупку абонемента.