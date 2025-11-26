Представитель «Руспродсоюза» Леонов допустил стабилизацию цен на шоколад в 2026 году

Зампредседателя правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов назвал стабилизацию цен на шоколад и конфеты наиболее вероятным сценарием на 2026 год. Об этом сообщил RT .

Специалист пояснил, что улучшение поставок из Западной Африки укрепляет ожидания более крупного мирового профицита.

«Фьючерсы на какао продолжают снижение», — отметил эксперт.

По его словам, на рынок также влияют позитивные изменения в области тарифов. Речь идет, например, об издании Соединенными Штатами указа, освобождающего какао, кофе и другие виды сельскохозяйственного сырья от ответных тарифов.