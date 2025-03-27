Представитель РТУ МИРЭА Силаев: развитие ИИ требует четких правовых рамок

Инициатива председателя Госдумы Вячеслава Володина о разработке базового закона, регулирующего взаимоотношения человека и роботов, — важный и своевременный шаг, подчеркнул в разговоре с RT заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

Развитие робототехники и искусственного интеллекта требует четких правовых рамок, чтобы избежать рисков для безопасности и злоупотреблений. Силаев отметил, что закон должен определять ключевые понятия, учитывая технологическую эволюцию.

Он также подчеркнул важность ответственности за действия роботов. Если робот причинит вред, стоит предусмотреть градацию ответственности между производителем, оператором/владельцем и разработчиком алгоритмов.

Эксперт подчеркнул значимость международного аспекта и учета решений ЕС и США в области регулирования ИИ. Создание такого закона требует гибкости регулирования, чтобы не тормозить технологический прогресс.