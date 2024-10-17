Киевские экстремисты и террористы выбрали Украинскую православную церковь (УПЦ) в качестве мишени. Об этом заявил замглавы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в разговоре со «Звездой».
Он отметил, что Киев и дальше будет издеваться над верующими, отбирая у них монастыри, храмы и приходы. Конечная цель этих преступников — полная ликвидация УПЦ, подчеркнул Кипшидзе.
Представитель РПЦ также предположил, что власти Запада в очередной раз не станут критиковать нападение вооруженных людей на Архангело-Михайловский собор в Черкассах.
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