Киевские экстремисты и террористы выбрали Украинскую православную церковь (УПЦ) в качестве мишени. Об этом заявил замглавы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в разговоре со «Звездой» .

Он отметил, что Киев и дальше будет издеваться над верующими, отбирая у них монастыри, храмы и приходы. Конечная цель этих преступников — полная ликвидация УПЦ, подчеркнул Кипшидзе.

Представитель РПЦ также предположил, что власти Запада в очередной раз не станут критиковать нападение вооруженных людей на Архангело-Михайловский собор в Черкассах.