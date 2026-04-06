Представитель РПЦ Кипшидзе разъяснил, что обет безбрачия не препятствует монахине брать на попечение ребенка

Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в интервью RT разъяснил, что обет безбрачия не препятствует монахине брать на попечение ребенка.

По его словам, существует долгая историческая традиция, когда при монастырях действовали приюты. Часто юридически это оформляется как усыновление или опекунство со стороны монахини, в том числе настоятельницы, над детьми, поступающими в приют.

«Безбрачие, как показывает эта долгая история, никоим образом не противоречит тому, чтобы монахини имели возможность при определенных обстоятельствах брать на попечение детей, оставшихся без родителей», — подчеркнул Кипшидзе.

При этом представитель церкви отметил, что жизнь в приюте при монастыре, несмотря на заботу и духовное воспитание, скорее всего, не может в полной мере заменить ребенку отношения с матерью.