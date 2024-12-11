Представитель МИД Захарова: RT постоянно развивается, совершенствуется и задает новые тренды

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга поздравила RT с днем рождения. Дипломат назвала потрясающими результаты работы телеканала.

По ее словам, СМИ постоянно развивается, совершенствуется, а также задает новые стандарты и тренды. Сотрудники RT буквально формируют моду в информационной среде, заявила Захарова.

«Популярность канала растет на всех континентах. Поздравляем весь коллектив, поздравляем коллег, желаем удачи!» — отметила представитель ведомства.

Она также сообщила, что телеканал демонстрирует пример качественной журналистики, несмотря на препятствия, которые создает Запад.