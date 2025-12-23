Представитель МЧС Бобров призвал проверять сертификат соответствия при покупке гирлянды

Начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Москве Александр Бобров стал участником пресс-конференции на тему «Безопасность в период новогодних праздников» в пресс-центре « Известий ».

Специалист напомнил о правилах безопасности при использовании новогодних гирлянд. Он подчеркнул, что важно различать уличные светильники и те, что предназначены для помещений, так как они рассчитаны на разные условия эксплуатации и уровень защиты.

По словам эксперта, особое внимание следует уделить наличию сертификата соответствия при покупке гирлянд, который подтверждает безопасность продукции.