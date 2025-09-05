Представитель MAXIMUM Провозен указала на способность ИИ выполнять роль репетитора

В современном образовательном процессе умение эффективно использовать искусственный интеллект становится все более значимым для детей. Подробнее рассказала директор по развитию образовательных продуктов edtech-компании MAXIMUM Елена Провозен в беседе с « Известиями ».

По словам эксперта, нейросети способны выполнять роль персонального репетитора.

«Объяснять сложные темы простыми словами, помогать с домашними заданиями по математике или физике, подбирать материалы для исследовательских проектов или сочинений», — добавила специалист.

При этом она указала на риски, связанные с потерей самостоятельности мышления и достоверностью информации. Провозен предупредила о потенциальных ошибках и устаревании данных, выдаваемых ИИ. Кроме того, она обратила внимание на важность конфиденциальности при взаимодействии с искусственным интеллектом.