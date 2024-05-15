Представитель компании «Цветы и мед» Сухаржевский рассказал, что рынок цветов в России может столкнуться со сложностями | 360°

Общество 15 мая 2024, 11:51 Представитель компании «Цветы и мед» Сухаржевский рассказал, что рынок цветов в России может столкнуться со сложностями

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Директор по развитию компании «Цветы и мед» Георгий Сухаржевский в беседе с «Ридусом» заявил, что рынок цветов в России ждут сложности, если в страну перестанут завозить цветы из недружественных стран.

Ранее кандидат на пост министра сельского хозяйства России Оксана Лут сообщила о возможных ограничениях на импорт цветов из стран, включенных в список «недружественных».

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«Собственное производство работает только с некоторыми культурами. <…> Рынок ждут достаточно большие потрясения», — отметил Сухаржевский.

Эксперт добавил, что в дальнейшем рынок сможет перестроиться, однако для цветочников, особенно в Москве, это будет стрессовая ситуация.