Представитель «Юнилевер Русь» Седова призвала разжигать угли в мангале растительным маслом | 360°

Общество 08 мая 2024, 13:37 Представитель «Юнилевер Русь» Седова призвала разжигать угли в мангале растительным маслом

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Директор службы исследований и разработок «Юнилевер Русь» Евгения Седова в беседе с РИА «Новости» посоветовала россиянам во время приготовления шашлыка на майских праздниках использовать растительное масло вместо токсичной жидкости для розжига углей.

«Для розжига не следует использовать жидкости с резким неприятным запахом — скорее всего, они содержат отработанные нефтепродукты», — процитировало издание «7Дней» эксперта.

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Что касается подсолнечного масла, оно не испаряется так быстро, как розжиг. Седова уточнила, что для приготовления блюда понадобится не более 300 миллилитров самого обычного продукта. В завершении она призвала тех, кто собирается на природу, вместо пластиковой посуды взять многоразовую.