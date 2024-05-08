Представитель «EdgеЦентр» Липов: перед 9 Мая мошенники предлагают перевести деньги якобы для помощи ветеранам | 360°

Общество 08 мая 2024, 13:57 Представитель «EdgеЦентр» Липов: перед 9 Мая мошенники предлагают перевести деньги якобы для помощи ветеранам

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Перед празднованием 9 Мая мошенники могут звонить гражданам и говорить, что собирают средства для помощи ветеранам или другим нуждающимся. Директор по информационным технологиям компании «EdgеЦентр» Сергей Липов в беседе с RT призвал россиян проверять, имеет ли озвученный фонд официальную регистрацию.

В майские праздники также возможны мошеннические операции, связанные с бронированием отдыха. По словам Липова, перед тем, как вносить хоть какие-то деньги, стоит проверить сервис и представленную на нем информацию, написал «ФедералПресс».

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В заключение эксперт призвал использовать известные платежные системы и избегать перевода средств на сомнительные счета.