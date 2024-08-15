Представитель «Дом.ру» Бурхайло: при установке роутера в квартире не рекомендуется выбирать закрытые шкафы

При установке роутера в квартире не рекомендуется выбирать закрытые шкафы или бетонные ниши. Об этом в эфире радиостанции Sputnik сообщил руководитель направления Wi-Fi компании «Дом.ру» Вячеслав Бурхайло.

Эксперт добавил, что рядом с роутером не должно быть других электро- или отопительных приборов, зеркал, крупных железных предметов. Все они, по словам Бурхайло, способны замедлить работу за счет помех для Wi-Fi-сигнала.

«Не стоит размещать оборудование слишком высоко под потолком или близко к полу, поскольку так Wi-Fi-сигнал будет отражаться от препятствий», — добавил он.

Специалист отметил, что лучшим местом для установки роутера считается центральная часть квартиры или стык комнат, чтобы покрытие равномерно распределялось по всей площади жилья.

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