Представитель CORNERSTONE Быханов: в 2025 году вырастет спрос на аналитиков

Управляющий партнер рекрутинговой компании CORNERSTONE Владислав Быханов предсказывает значительный рост спроса на специалистов по оценке бизнеса, финансовых аналитиков, а также экспертов по вопросам слияния и поглощения компаний в 2025 году. В беседе с ОТР он объясняет это тем, что ожидается увеличение числа корпоративных объединений.

Будет востребован и юридический персонал, поскольку прогнозируется повышение количества судебных разбирательств. Спрос на IT-специалистов, напротив, начнет снижаться. В то же время сохранится высокая потребность в экспертах по логистике и механиках, занимающихся ремонтом импортного оборудования, считает Быханов.

Дефицит квалифицированных работников сохранится и в массовых профессиях. Это обусловлено продолжающимся промышленным ростом, который вызывает локальное завышение заработной платы. Дополнительным фактором является курс доллара, который оказывает негативное влияние на привлечение иностранной рабочей силы, отметил владелец кадрового агентства Илья Варакин.