Представитель CORNERSTONE Быханов рассказал о смене привычной модели оплаты труда

Управляющий партнер кадровой компании CORNERSTONE Владислав Быханов в интервью радио Sputnik поделился мыслями о том, как не упустить шанс на высокие доходы в эпоху прогнозируемого роста зарплат.

По мнению эксперта, высокие доходы станут доступны только тем, кто сможет повысить свою производительность труда. Владислав Быханов отметил, что на смену привычной модели оплаты «за отработанные часы» приходит новый тренд — оплата за оказанные услуги и достигнутые результаты.

«Оказал услугу в срок и в большем объеме — получил больше денег. Именно этот простой принцип станет основой новой системы мотивации сотрудников. Вместо фиксированной зарплаты за присутствие на рабочем месте сотрудник получит вознаграждение за выполненный объем работ или реализованные проекты», — сказал Быханов.

Он добавил, что такая практика давно применяется в малом бизнесе, однако крупные корпорации пока с трудом адаптируются к такому подходу.

Быханов считает, что сегодняшняя система зачастую основана на строгих графиках и нормах выработки, а выполнение определенного объема задач становится самоцелью без учета качества и эффективности проделанной работы.

Он также отметил, что рост оплаты труда должен быть основан не на том, что предприниматели вынуждены поднимать ее из-за дефицита рабочей силы, а на повышении производительности труда.