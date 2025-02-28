Представитель банка Стрельников: вклады могут приносить больше дохода, чем инвестиции

Банковские вклады могут приносить больше дохода, чем бизнес или инвестиции. Процентные ставки по депозитам составляют 21–27% годовых, напомнил в беседе с Ura.ru управляющий филиалом ВТБ в Пермском крае Владимир Стрельников на пресс-конференции.
Он также добавил, что при выборе валюты для вкладов предпочтительнее выбирать рубль, поскольку ставки по вкладам в иностранной валюте ниже.
Покупка долларов, евро или юаней оправдана только в тех случаях, когда эти валюты необходимы для ведения бизнеса или зарубежных поездок. Эксперты отметили увеличение спроса на банковские вклады ввиду их высокой доходности. По сравнению с 2023 годом, объем портфеля депозитов вырос на 41%. Чаще всего жители Перми выбирают вклады на срок от шести месяцев до одного года, так как ставки по таким вкладам выше. В 2025 году ожидается дальнейший рост числа депозитов, уточнил Стрельников.
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