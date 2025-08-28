Представитель «Альфы» Березовец назвал ветерана Канакина чистым человеком

Личность ветерана ассоциации «Альфа» Валерия Канакина — это яркий пример упорства и многогранности. Он прошел путь от солдата Ракетных войск стратегического назначения СССР до руководителя элитного подразделения управления «А» Центра специального назначения ФСБ России, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Как рассказал первый вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Владимир Березовец, карьеру Канакин построил исключительно собственным трудом и усилиями.

«Был президентом ассоциации, в последнее время был избран в совет и работал. Великий трудяга, из крестьян великий трудяга», — высказался представитель объединения.

По словам Березовца, Канакин имел свои противоречия, однако оставался чистым и хорошим человеком.