Представили Союза потребителей обеспокоились ростом контрафакта на маркетплейсах
Глава Союза потребителей Алексей Койтов в беседе с ИА НСН прокомментировал информацию о том, что в России предложили усилить госрегулирование маркетплейсов.
Эксперт считает, что именно на маркетплейсах лежит зона ответственности по контролю товаров и отслеживанию контрафакта.
«Темпы роста конфликтов у маркетплейсов, растут в два с половиной раза быстрее, чем сам рынок. Однако они вообще фактически ни за что не отвечают», — сказал Койтов.
Он также добавил, что Союз потребителей выступает за разумную ответственность, которая не будет полностью переложена на маркетплейсы.
Строительство Северного обхода Лобни завершится к концу 2024 года
РЭО представил новейшую технику для вывоза ТКО на РЭФ-2024
Блиновской вернули арестованные банковские счета и имущество
Выставки и мастер-классы организовали для детей в библиотеке в Лобне
Вакцинация против гриппа в Ленинском округе продлится до 1 декабря
Многодетные семьи в Ленинском округе получили 80 земельных участков в 2024 году
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте