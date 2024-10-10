Представили Союза потребителей обеспокоились ростом контрафакта на маркетплейсах

Глава Союза потребителей Алексей Койтов в беседе с ИА НСН прокомментировал информацию о том, что в России предложили усилить госрегулирование маркетплейсов.

Эксперт считает, что именно на маркетплейсах лежит зона ответственности по контролю товаров и отслеживанию контрафакта.

«Темпы роста конфликтов у маркетплейсов, растут в два с половиной раза быстрее, чем сам рынок. Однако они вообще фактически ни за что не отвечают», — сказал Койтов.

Он также добавил, что Союз потребителей выступает за разумную ответственность, которая не будет полностью переложена на маркетплейсы.