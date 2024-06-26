Председатель Заксобрания Петербурга Бельский: в генплане мы прописали развитие города вплоть до 2040 года

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский в беседе с «Петербургским дневником» рассказал, что самым зримым результатом работы депутатов за последний год стал последовательный рост бюджетных доходов.

Власти города укрепляют систему социальных гарантий, строят новые дороги и улучшают систему общественного транспорта, сказал Бельский.

«Сделали ставку на расширение промышленного производства — особенно высокотехнологичного. И одновременно стараемся развивать образование, исходя из нужд именно наших предприятий, нашей экономики», — добавил он.

В беседе с журналистами Бельский также отметил, что по Генеральному плану — главному документу развития города, Петербург будет двигаться вплоть до 2040 года.

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