Председатель СПРФ Шелищ: некоторые производители еды экономят на объеме тары и сырье

Председатель Союза потребителей РФ (СПРФ) Петр Шелищ рассказал, какие уловки используют производители еды для экономии. Слова эксперта опубликовала Общественная Служба Новостей.

«Конкуренция между поставщиками за полки магазинов всегда обостряется, когда сокращается платежеспособный спрос. Торговые сети давят на поставщиков, требуя снижение стоимости поставок», — отметил специалист.

В данной ситуации, сообщил Шелищ, изготовители нередко обращаются к так называемой шринкфляции, когда уменьшается объем тары. Некоторые и вовсе подменяют сырье на менее качественное, добавил «Ридус».

От Волги до Енисея. Где можно и нельзя ловить рыбу в 2024 году

Дискуссия вокруг дальнейшей судьбы ЕГЭ разгорелась в Госдуме

Воробьев: сеть пунктов приема электрических отходов расширят в Подмосковье

Прощайте, навязанные стандарты. Время для развития российского спорта пришло?

Овчинский: Москва поставила рекорд по введению промобъектов в 2023 году

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте