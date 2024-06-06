Председатель СПРФ Шелищ: некоторые производители еды экономят на объеме тары и сырье

Председатель Союза потребителей РФ (СПРФ) Петр Шелищ рассказал, какие уловки используют производители еды для экономии. Слова эксперта опубликовала Общественная Служба Новостей.
«Конкуренция между поставщиками за полки магазинов всегда обостряется, когда сокращается платежеспособный спрос. Торговые сети давят на поставщиков, требуя снижение стоимости поставок», — отметил специалист.
В данной ситуации, сообщил Шелищ, изготовители нередко обращаются к так называемой шринкфляции, когда уменьшается объем тары. Некоторые и вовсе подменяют сырье на менее качественное, добавил «Ридус».