Председатель «Союза пешеходов» Соколов: запрет на управление электросамокатами подросткам не решит проблему наездов

Председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов в беседе с ИА НСН прокомментировал сообщение о том, что в России планируют запретить лицам младше 16 лет управлять средствами индивидуальной мобильности.

По словам эксперта, подобного рода запреты не смогут решить проблему наезда на пешеходов. Соколов считает, что проблема заключается не в возрасте водителей, а в скорости.

«Главная проблема у нас в том, что на тротуарах разрешена скорость 25 километров в час для водителей электросамокатов», — сообщил собеседник.

Соколов напомнил, что электросамокаты должны иметь кнопку «пешеходная зона», то есть вместе с пешеходом можно ехать не более восьми километров в час.