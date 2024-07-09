Председатель «Союза отцов» Соленов поддержал создание праздника для многодетных семей
В России предложили создать специальный праздник для многодетных семей. Эту идею поддержал председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Соленов в беседе с RT.
По его словам, различные чествования многодетных семей поставят в пример тех россиян, кто действительно заслуживает уважения.
В целом учреждение отдельного праздника для многодетных семей будет очень большим шагом в сторону популяризации традиционных семейных ценностей, отметил Соленов.
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