Председатель «Союза отцов» Соленов поддержал создание праздника для многодетных семей

В России предложили создать специальный праздник для многодетных семей. Эту идею поддержал председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Соленов в беседе с RT.

По его словам, различные чествования многодетных семей поставят в пример тех россиян, кто действительно заслуживает уважения.

В целом учреждение отдельного праздника для многодетных семей будет очень большим шагом в сторону популяризации традиционных семейных ценностей, отметил Соленов.