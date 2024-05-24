Председатель Союза дачников Подмосковья Чаплин посоветовал подвязывать помидоры с использованием стоек или сеток

Подвязывание помидоров — важный этап в выращивании растений. Первым сигналом для проведения процедуры служит появление цветков. Об этом рассказал депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с Life.
По его словам, при подвязывании важно использовать крепкую поддерживающую конструкцию. В качестве опоры подходят стойки, кольца и сетки.
Однако нельзя прикреплять к ним стебли слишком туго. Результатом могут стать повреждение стеблей и нарушение циркуляции соков, пояснил эксперт.
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